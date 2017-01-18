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Köpek saldırısına uğrayan vatandaş, önlem alınmasını istedi

Elbistan’da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan bir vatandaş, yetkililere çağrıda bulunarak, bu konuda bir çalışma yapılmasını istedi.

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Köpek saldırısına uğrayan vatandaş, önlem alınmasını istedi

            Elbistan’da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan bir vatandaş, yetkililere çağrıda bulunarak, bu konuda bir çalışma yapılmasını istedi.

            Cumhuriyet Mahallesi Nergiz Sokakta bir sokak köpeğinin saldırısına maruz kaldığını belirten 60 yaşındaki Cemil Algül, “Evimden çıkıp sokakta ilerlediğim sırada, arkamdan gelen bir köpek beni bacağımdan ısırdı. Hastaneye gidip pansuman yaptırdım ve daha sonra aşı oldum. Bu köpeklerin aşılı olup olmadıklarını bilmiyoruz. Benim yerime bir çocuk veya bir bayana da saldırabilirdi. Sokakta başıboş bulunan köpeklerin toplanıp, barınaklara yerleştirilmesi için ilgili kurumların çalışma yapmasını talep ediyorum” diye konuştu.

 

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