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Köpeğe çarptı, arkasına bile bakmadı

Elbistan’da hafif ticari aracın çarptığı köpek ölürken sürücü ise arkasına bile bakmadan yoluna devam etti.

Köpeğe çarptı, arkasına bile bakmadı
 

Elbistan’da hafif ticari aracın çarptığı köpek ölürken sürücü ise arkasına bile bakmadan yoluna devam etti.

Olay Hacı Esat Efendi Caddesi’nde yaşandı. Şehir merkezine doğru ilerleyen hafif ticari aracın sürücüsü, yolun ortasındaki köpeğe çarptı. Her iki tekerin de ezdiği köpek yaralanırken sürücü ise aldırış bile etmeden yoluna devam etti. Acı içinde kıvranan köpek, sürünerek yol kenarına kadar ilerleyebildi. Çevredeki hayvan sever vatandaşlar tarafından veterinere götürülen köpeğin, beli ve ayağının kırıldığı tespit edildi. Kontrol altına alınan köpek, bir süre sonra öldü. Polis ekipleri, olayın yaşandığı cadde üzerindeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen olay sonrasında aracın plakasını ve sürücüsünü belirledi.

Sürücü, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



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