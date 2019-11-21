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Köpeğe çarpmamak isterken takla attı: 3 yaralı

Elbistan’da önüne çıkan çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı otomobil takla attı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Köpeğe çarpmamak isterken takla attı: 3 yaralı

Kaza Binali Yıldırım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Elbistan’dan Malatya istikametine seyir halinde olan Murat Ö. idaresindeki otomobilin önüne köpek çıktı. Otomobil sürücüsü Murat Ö., köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan ve savrulan otomobil yolun dışına çıkarak takla attı. Takla attıktan sonra tekrar lastikleri üzerinde duran otomobil hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü Murat Ö. ile otomobilde bulunan Sultan Ö. ve Suna Ö. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.


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