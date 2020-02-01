Kop: “Yapılaşmada tarım arazisi ve ovalardan uzak durulmalı”

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Rektör Yardımcıları, üniversite üst yönetimi ile akademik ve idari personelin katılımıyla Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısının açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş yaptı.

Rektör Yardımcısı Okumuş, 24 Ocak Cuma günü Elazığ’da gerçekleşen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek konuşmasına başladı. Kahramanmaraş’ın deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Rektör Yardımcısı Okumuş, deprem konusunda farkındalığın en yüksek olduğu bu günlerde bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirterek toplantının yararlı olması temennisinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından KSÜ Deprem Araştırma ve Risk Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Alican Kop tarafından “Deprem ve Kahramanmaraş’ın Depremselliği” konulu bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Depremlerin oluşumuna ilişkin genel bilgileri katılımcılarla paylaşan Dr. Öğretim Üyesi Alican Kop, Kahramanmaraş’ın depremselliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğu Anadolu Fayı’nın 6 parçasından iki segmentinin Türkoğlu’ndan geçtiğini belirten Kop, “Burada en son 1513’te deprem olmuş. Öncesinde de 1114’te büyük deprem var. O tarihten beri bir deprem yok. Bu segment 507 yıldır enerji biriktiriyor. Gölbaşı-Türkoğlu segmenti büyük risk taşıyor. O yüzden bütün yerbilimciler tarafından burası ‘sismik boşluk’ olarak adlandırılıyor. Bu da 400 yılda bir büyük deprem üreten segmentte 100 yıl gecikmiş bir deprem beklentisi doğuruyor.” Diyen Kop, “ Ayrıca Doğu Anadolu Fayı dışında Kahramanmaraş’ın tam merkezinden geçen bir fay zonu var. Bu zon da 2012’de keşfedildi. Daha önce bilinmiyordu. Şehirdeki birçok bina bu fayın üzerinde. Bunların bir kısmı eski bina, bir kısmı da 2004 sonrasında yapılmış yüksek katlı binalar. Bilimsel çalışmalara göre 28 kilometrelik bu fay 6,7 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem üretebilir.” şeklinde konuştu.

Sıvılaşma tehlikesine karşıda uyarılarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi Kop, “Kahramanmaraş’ın birçok ilçesi ve özellikle merkezinin güneyi alüvyonal zemine sahip. Burada ‘sıvılaşma’ denilen başka bir tehdit var. Eğer su seviyesi zemine yakınsa, zemin alüvyonal bir yapıdaysa, deprem sırasında taneler arasındaki bağ kopuyor, dolayısıyla o zaman zemin yeniliyor ve su gibi davranıyor. Dolayısıyla ne kadar sağlam bina yapmış olsanız, su içindeki bir bina zemine batabiliyor veya çökebiliyor.” ifadelerini kullandı.

Olası bir deprem tehdidine yönelik olarak alınabilecek en kolay, en ucuz ve en güvenilir önlemin sağlam zeminlerde sağlam binalar inşa etmek olduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Kop, “Bu kapsamda yapılaşmada 1. sınıf tarım arazisi olan ve sıvılaşma olasılığı bulunan ovalardan uzak durmalıyız. Binalarımızı ve binalarımızın bulunduğu zeminleri kontrol ederek, bir an önce zeminler için gerekli iyileştirme, binalar içinse gerekli güçlendirme ya da kentsel dönüşüm faaliyetlerini gerçekleştirmeliyiz” dedi.

Bilgilendirme sunumunun ardından Dr. Öğretim Üyesi Kop, katılımcıların konuya ilişkin sorularını cevaplandırdı.





