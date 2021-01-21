Kop: “Gölbaşı-Türkoğlu segmenti 7,4 büyüklüğünde deprem üretebilir”

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Kahramanmaraş’ın sorunlarına yönelik paydaş kurum ve kuruluşlarla yaptığı çalışmalar neticesinde öncelikli sorunları belirleyerek çözüm odaklı projelere imza attı. Bu kapsamda başvurusu yapılan, yürütülen ve tamamlanan projelere ilişkin Kahramanmaraş il protokolüne bilgilendirme sunumu yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını üniversite Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can yaptı. Göreve geldikleri ilk günden itibaren şehir ve ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak ve sorunlara çözüm önerisi getiren projelere odaklandıklarını ve bu yönde akademik çalışmaları desteklediklerini belirten Rektör Can, “Belirlediğimiz sorunlara çözüm önerisi getiren akademik çalışmaları ve projeleri destekliyor ve teşvik ediyoruz. İnşallah bu yöndeki çalışmalar önümüzdeki dönemde de artarak devam edecektir.” dedi.

Açılış konuşmasının ardından projelere ilişkin bilgilendirme sunumlarına geçildi.

Toplantı kapsamında sunum yapan KSÜ Deprem Araştırma ve Risk Yönetimi Merkezi Müdürü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü genel Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Alican Kop yaptı.

Kahramanmaraş’ın depremselliği ve bu kapsamda KSÜ Deprem Araştırma ve Risk Yönetimi Merkezi tarafından gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Alican Kop, “Doğu Anadolu Fay Zonu'nun Gölbaşı-Türkoğlu Segmentinin Paleosismolojik Özellikleri Projesi” ve “Kahramanmaraş Fay Zonu’na Ait Diri Fayların Aktif Tektonik ve Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi” hakkında bilgilendirmelerde bulunan Dr. Öğretim Üyesi Kop, Doğu Anadolu Fay Zonu Gölbaşı-Türkoğlu Segmentinin 507 yıldır deprem üretmediğini ve enerji topladığını hatırlatarak bu segment 7,4’ün üzerinde deprem üretebileceğine dikkat çekti.

Şehrin içerisinden geçen Kahramanmaraş Fay Zonu’nun yerinin tam olarak belirlenerek 1/1000 ölçekli haritaya aktarılması için Onikişubat Belediyesi ile ortak çalışma yürüttüklerini ve 45 noktada açılan hendeklerle fayın yerini net olarak tespit ettiklerini ifade eden Kop, diğer ilçelerle de bu kapsamda çalışma yürüteceklerini söyledi.

Dr. Öğretim Üyesi Alican Kop sunumunun ardından katılımcıların konuya ilişkin sorularını da cevaplandırdı.

KSÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Metin Köse de “Yapı Güvenliği Bağlamında Kahramanmaraş’ta Yapılan Çalışmalar” hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Yapılan bilgilendirme sunumlarının ardından TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör değerlendirme konuşması yaptılar.

Toplantıda Kahramanmaraş adına çok önemli konuların ele alındığının altını çizen Celalettin Güvenç, asla ihmal edilemeyecek bir deprem gerçeğiyle karşı karşıya olduğumuzu hatırlatarak, denetim noktasındaki çalışmaların hassasiyetle yürütülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise KSÜ’ye Kahramanmaraş’ı ilgilendiren konularda kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve çözüm noktasındaki gayretleri için teşekkür etti.

Ülke olarak afet riski konusunda ciddi mesafeler kaydettiğimizi fakat hala tamamlanması gereken noktaların bulunduğuna dikkat çeken Güngör, bu konuda ülkemizde, belediyelerimizde ve vatandaşlarımızda önemli bir bilinç oluştuğunu söyledi.

Deprem ve afet riski konusunda mevzuattaki değişikliklerle önemli yol kat edildiğini ifade eden Güngör, “Denetim mekanizmalarını güçlendirmek sorunları önemli ölçüde ortadan kaldıracaktır.” şeklinde konuştu.







