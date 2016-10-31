Koop-İş üst kurul delegeleri, seminerde buluştu

Koop-İş Sendikası, üst kurul delegelerinin katıldığı seminer ve Tarım Kredi Kooperatifleri toplu iş sözleşmesi taslak çalışması yaptı.

Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen eğitim seminerine, üst kurul delegelerinin yanı sıra, TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Koop-İş Sendikası Genel Sekreteri Metin Güney, Genel Mali Sekreteri Ahmet Karaman, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Osman Aksoy, Genel Eğitim Sekreteri ve Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Murat Türkekul ve Sendikamız Şube Başkanları katıldı.

Koop-İş Sendikası Elbistan Temsilcisi ve Üst Kurul Delegesi Orhan Baştürk’ün de yer aldığı seminerde açılış konuşmasını yapan TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, “Koop-İş, bizim için bir ailedir. Huzur bulduğumuz evimizdir, yuvamızdır. Bizler, uzun süren mücadelelerimizin, zorlu geçen günlerimizin ardından, sizlerle birlikte olmayı, bu büyük aile içinde sorunlarımızı unutmayı, güç toplamayı iple çekiyoruz. Bulduğumuz her fırsatta, sizleri bir araya getiriyor, aile olmanın sıcaklığını, sizlerle olmanın güvenini, birlikte olmanın gücünü yaşıyoruz.

Bildiğiniz gibi, kamuoyunda kiralık işçilik olarak bilinen yasa, Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Bu yasa, yeni bir çalışma değil. Daha önce de yasalaştırılmış, ancak önceki Cumhurbaşkanımız tarafından veto edilmişti. Bunda TÜRK-İŞ’in girişimlerinin, çabalarının payı büyük olmuştu. O günlerden bugüne kadar, Bu yasaya hep karşı çıktık. Kamuoyunu uyarmaya çalıştık. Bu düzenlemenin, işçi simsarlığını getireceğini, İşçilerin köle gibi çalıştırılacaklarını söyledik. Ülkemizde yaşanan terör olayları ve diğer siyasi gerginlikler nedeniyle, Sesimizi yeterince duyuramadık, Şimdi birtakım şirketler kurulacak, Bu şirketler, her işkolundaki işçilerle sözleşme yapacak, Sonra da onları kiraya verecek. Ne yazık ki ülkemizde, o hep dile getirdiğimiz kölelik düzeni kurulacak. Bu işçilerin sendikası, toplu sözleşmesi olamayacak. Başından beri söylediğimiz ne varsa, hepsi gerçekleşecek. Geçmişteki amele pazarlarının yerini, Modern kölelik sistemi alacak” dedi.

Eğitim Seminerinde Türk-İş Sosyal Güvenlik Uzmanı Celal Tozan, “Sosyal Güvenlikte Gelişmeler ve SGK Uygulamalarında İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları”, İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sayım Yorgun ve A&G Araştırma Şirketi Başkanı Adil Gür çeşitli eğitimler verdi. Eğitim Seminerinin son gününde, Tarım Kredi Kooperatifleri İşyeri Sendika Temsilcilerimiz ve üyelerimizin katılımı ile toplu iş sözleşmesi taslak çalışması yapıldı.