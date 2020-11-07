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Konya’dan çalınan motosikletler Elbistan’da yakalandı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Konya’dan çalınarak Elbistan’da satılmak istenen motosiklet ele geçirildi.

Konya’dan çalınan motosikletler Elbistan’da yakalandı
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 Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde özellikle hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması ve hırsızlığın önlenmesi amacıyla daha etkin bir çalışma sürdürebilmek için Araştırma Ekibi kuruldu. Araştırma Ekibi, Konya başta olmak üzere değişik illerden çalınan motosikletlerin Elbistan’da satılmak istediği bilgisine ulaştı. Motor ve şasi numaraları kazındıktan sonra satılmak istenen motosikletlerin bulunduğu adresleri belirleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen ikametlerde yapılan aramada piyasa değeri oldukça yüksek olan çok sayıda motosiklet ele geçirildi. Yapılan incelemede, motosikletlerin tamamının, motor ve şasi numarasının silindiği belirlendi.

Motosikletler, yediemin otoparkına çekilirken olayla ilgili de geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

 


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