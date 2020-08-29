Edinilen bilgiye göre, Nurhak’ta yaşayan ve konuşma güçlüğü çeken Ali Sevin (45), Elbistan’daki ablasının evinden saat 14.30 sıralarından çıktıktan sonra geri dönmedi. Ablası ve yakınları, kendi çabaları ile Sevin’i arasa da bir sonuç elde edemedi. Kendisini ifade etmekte zorluk çeken Sevin’in bulunması için polise kayıp başvurusu yapıldı. Yakınları, Ali Sevin’i gören veya bulunduğu yerle ilgili bilgi sahibi olan kişilerin 0 536 871 17 56 numaralı telefonu ya da 155 Polis İmdat hattını aramalarını istedi.
Konuşma zorluğu çeken vatandaştan haber alınamıyor
Evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 45 yaşındaki vatandaş, her yerde aranıyor.
29 Ağustos 2020 Cumartesi 17:39
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