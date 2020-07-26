Elbistan'a bağlı Yapraklı Mahallesi'ndeki evinden 25 Temmuz Cumartesi günü sabah erken saatlerde ayrılan 42 yaşındaki Salih Er isimli duyma ve konuşma engelli vatandaştan haber alamayan yakınları polis ve jandarmaya başvurdu. Şehir merkezine geldiği tahmin edilen Er'i görenlerin polis ve jandarma ile irtibata geçmesini isteyen yakınları aynı zamanda 0545 867 8026 numaralı telefondan da ulaşılmasını istediler.
Konuşma ve duyma engelli vatandaştan haber alınamıyor
Elbistan'da 42 yaşındaki konuşma ve duyma engelli vatandaştan 2 gündür haber alınamıyor.
26 Temmuz 2020 Pazar 20:04
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