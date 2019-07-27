Kontrolden çıkan otomobil tamirhaneye girdi: 2 yaralı

Kaza Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı üzerinden 46 VJ 723 plakalı otomobili ile Malatya istikametine seyreden C.A., aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil oto tamirhanesine girdikten sonra durabildi. Kazada, sürücü C.A. ve otomobilde bulunan E.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri burada yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.