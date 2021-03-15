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Konargöçerler ilçe merkezinde çadır kuramayacak

Her yıl bu dönemlerde il dışından gelerek başta Karaelbistan Mahallesi olmak üzere kentin farklı yerlerine çadır kuran konargöçerlere izin verilmeyecek.

Konargöçerler ilçe merkezinde çadır kuramayacak
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Elbistan’a bahar ayları ile birlikte değişik illerden gelip başta Çilingir çayırı olmak üzere şehrin farklı yerlerine çadır kuran konargöçerlere yönelik olarak, emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerince çalışma başlatıldı. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çilingir çayırı mevkiindeki konargöçerlere, çadırlarını kaldırmaları yönünde uyarılarda bulundu. Konargöçerlerin, alınan tahliye kararı doğrultusunda çadırlarını Nurhak karayolu üzerine taşımaları istendi. Jandarma, emniyet ve zabıta ekipleri, 16 Mart’a kadar kaldırılmayan çadırların, iş makineleri ile söküleceği uyarısını yaptı.

Jandarma, polis ve zabıta ekiplerinin uyarıları doğrultusunda bazı konargöçerler çadırlarını sökmeye başlarken, diğerleri de 1 günlük süre içinde Nurhak yolundaki bölgeye taşınacaklarını belirttiler.

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Konargöçerler Ilçe Merkezinde çadır Kuramayacak