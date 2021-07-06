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Kömür sahasında kamyonlar çarpıştı: 2 yaralı

Özel sektörün işlettiği Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) kömür sahasında taşeron firmaya ait hafriyat kamyonlarının çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Kömür sahasında kamyonlar çarpıştı: 2 yaralı
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Özel sektörün işlettiği Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) kömür sahasında taşeron firmaya ait hafriyat kamyonlarının çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sahada çalışan 2 kamyon çarpıştı. Kazada, sürücüler Hacı İbrahim G. ile Mehmet Ç.yaralandı. Hafif yaralanan Mehmet Ç., işletmenin sağlık biriminde kontrol altına alınırken diğer sürücü Hacı İbrahim G. ise firmaya ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine devam edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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