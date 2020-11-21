Kömür bantları ve araç lastiklerinden elektrik üretecek

Kendi alanında ülkedeki ilklerden biri olan tesis, tamamen çevreci olan piroliz yöntemi ile atıkların dönüşümünü sağlayarak hem elektrik üretecek hem de birçok sektörün ihtiyacı olan hammaddeyi üretecek.

Elbistan’da, uzun yıllar çalıştığı Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde kullanılan ancak ekonomik ömrünü tamamladığı için ‘değersiz’ olarak görülen konveyör bantlarını ayrıştıran bir tesis kuran 63 yaşındaki İrfan Kiremit, bu sektördeki deneyimi ve tecrübesini bir üst aşamaya taşıdı.

Oğullarıyla birlikte Akzen Makine adlı firmayı kuran Kiremit, Çoğulhan yolundaki tesiste konveyör bantları ile araç lastiklerini, büyük bölümünü kendi tasarladığı geri dönüşüm tesisinde çelik tel ve öğütülmüş lastik olarak ayrıştırmaya başladı. Sektördeki yenilikleri de takip eden Kiremit, Avrupa’nın birçok ülkesinde yaygın olarak kullanılan piroliz yöntemiyle elektrik üretmeye karar verdi. Bu sektörde ciddi araştırmalar yapan Kiremit, ilçeye bağlı Çiçek Mahallesi’ndeki arazisine yılda 150 bin ton atığı dönüştürecek ve 13 MW elektrik üretecek piroliz tesisi kurmak için kolları sıvadı.

Bölge ekonomisine ve istihdama katkı sunacak tesisle ilgili olarak bilgi veren Kiremit, “Yatırım hazırlığında olduğumuz tesis, termokimyasal işlemi içeren piroliz yöntemi ile çalışacak. Piroliz hidrokarbon içeren her türlü atık ve diğer malzemenin oksijensiz ortamda harici olarak ısıtılıp bozundurulmasıyla gerçekleşen maddenin enerjiye dönüşümüdür. Bu sistem, Türkiye’de çok az kullanılıyor. Biz, bu tesiste yılda 150 bin ton atığı geri kazanıma alacağız. Konveyör bant lastiği hurdası, ömrünü tamamlamış lastikler, atık kauçuklar, atık çuvallar, atık plastikler, atık kablo dışları başta olmak üzere birçok plastik ürünü dönüştüreceğiz. Piroliz işlemi sonrasında oluşacak pirolitik yağdan da elektrik üreteceğiz. Yılda 13 MW elektrik üretecek güce sahip bir tesis olacak” dedi.

Kiremit, “Bu tesisimiz, iki yönlü bir proje olarak faaliyete geçecek. Bir taraftan çözümsüz atık plastiklerin sürdürülebilir bir hammadde kaynağı olarak bertaraf edilmesi, diğer taraftan ise katma değeri yüksek pirolitik sıvıya dönüştürülerek çevreci ve ülke ekonomisine katkıda bulunmasını amaçlıyoruz. Sonuç olarak piroliz prosesi sonrası pirolitik yağ, pirolitik gaz ve karbon siyahı oluşacaktır. Oluşacak olan pirolitik yağlar jeneratör yakıtı olarak kullanılarak elektrik enerjisine dönüştürülecek ve satışa sunulacak, pirolitik gaz dönüşümlü olarak piroliz makinesinin enerji ihtiyacı için kullanılacaktır. Oluşacak olan karbon siyahı ise plastik granül çeken firmalara renklendirici olarak, asfalt, hortum, paspas imalatı yapan firmalara göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

Tesisin en büyük özelliğinin çevreci bir sistemle çalışması olduğunu vurgulayan İrfan Kiremit, “Şuan yasal izinlerle ilgili süreci tamamlamak üzere olduğumuz tesisimiz kırıcı, helezon, ana aktör, destilasyon tankı ve dinlendirme tankının olduğu bir sistem içeriyor. Sanayi tesislerinden ve caddelerden toplanan atık plastikler önce kırıcı ünitesinde kırılarak küçültülecek. Küçülen atıklar helezon yardımıyla piraliz reaktörüne gönderilecek. Piraliz reaktörüne gönderilen atıklar 500 derece sıcaklıkta termal parçalanmaya tabi tutulacak. Ana reaktör de bozunmaya uğrayan plastik, pirolitik yağ, sentez gazı ve karbon siyahına dönülecek. Bu işlemler esnasında, çevreye ya da atmosfere en ufak bir kirlilik yayılmayacak.

Plastik atıklardan yakıt elde edilen ve aynı zamanda plastik atığı bertaraf eden piroliz tesisleri Avrupa’nın birçok gelişmiş ülkesinde ve Çin ve Japonya bu tesisler mevcut. Türkiye’de ise birkaç tesis bulunuyor. İnşallah, bir ilk olacak bu tesisimizi gerekli izinleri aldıktan sonra hemen faaliyete geçireceğiz. Bu tesisle ilgili olarak bizlere her aşamada destek olan Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e ve tüm ilgililere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.







