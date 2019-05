Komşusunu öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Geçtiğimiz yıl 22 Mayıs’ta Elbistan’a bağlı Alembey Mahallesi’nde yaşanan olayda o zaman 22 yaşında olan A.S., komşusu olan 55 yaşındaki Hacı Gök’ü tartışma sonucunda av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü. Olaydan sonra jandarma tarafından yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen A.S. için Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya, tartıştığı komşusu Hacı Gök'ü (55) pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla 1 yıldır tutuklu bulunan sanık A.S. (23) ve tarafların avukatları yer aldı. Sanık A.S.’nin son savunmasının ardından mahkeme başkanı, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına hükmetti.

A.S., bu kararın ardından tutuklu bulunduğu Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.