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Komşu ilçenin belediyesine 'gri pasaport' soruşturması

Belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport (gri pasaport) sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik başlatılan soruşturma genişletildi.

Komşu ilçenin belediyesine 'gri pasaport' soruşturması
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Belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport (gri pasaport) sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik başlatılan soruşturma genişletildi.

 İçişleri Bakanlığı, gri pasaportla Almanya'da giden 45 kişiden yalnızca 2 kişinin geri dönmesiyle ilgili olarak 6 belediye hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturma başlatılan belediyeler arasında Adıyaman’ın Gölbaşı belediyesi de bulunuyor.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bu kapsamda, Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı, Burdur Yeşilova, Yozgat Yerköy, Şanlıurfa Suruç, Ordu Korgan belediyelerince “dans (folklor) gösterisi”, “kültür turu”, “gençlik programları” adı altında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edilmiştir. Söz konusu olaylarla ilgili Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişi görevlendirilerek, soruşturma başlatılmıştır. Bakanlığımızca, belediyelere imkan sağlayan mevzuatın suiistimalinin önlenmesi amacıyla tedbirleri arttırıcı yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mahalli idarelerce yurtdışına görevlendirilen kamu personeli olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulaması geçici olarak durdurulmuştu” denildi.

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