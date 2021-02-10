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Komşu ilçede sıcaklık rekoru kırıldı

Göksun, Ocak ayında sıcaklık rekorunun kırıldığı merkezler arasında 3.oldu. İlçedeki ocak ayı maksimum sıcaklık 17,5 derece olarak ölçüldü.

Komşu ilçede sıcaklık rekoru kırıldı
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Türkiye, yeni yılın ilk ayını, sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde geçirdi. Uzun yıllar ocak ayı sıcaklıkları dikkate alındığında 2021 Ocak ayı ortalama sıcaklık 5.4°C ile son elli yıldaki 2. en sıcak ocak ayı oldu. Sıcaklığın ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle 70’ten fazla il ve ilçe merkezinde rekor seviyeler görüldü. Türkiye'de uzun yıllar ocak ayı ortalama sıcaklığı 2,7 derece olarak ölçülürken 2020 Ocak ayında ise sıcaklıklar ciddi şekilde artarak 5 derecenin üzerine çıktı. Uzun yıllar ortalamalarının üzerinden gerçekleşerek ekstrem değerlere ulaşan yerleşim merkezlerinden biri de Göksun ilçesi oldu. Göksun, Kastamonu’nun Cide ilçesi ve Sivas’tan sonra ekstrem sıcaklık rekorunun kırıldığı 3.merkez oldu.

Göksun’da uzun yıllar 13,9 olarak kayıtlara geçen ocak ayı sıcaklığı 17,5 dereceye yükseldi.


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Komşu Ilçede Sıcaklık Rekoru Kırıldı