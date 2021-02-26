Komşu ilçede mutant virüs görüldü

Darende Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yapılan testlerde iki vakada kesinleşmiş mutant virüsün tespit edildiği belirtilerek, 2 kişide ise mutant virüsün kuvvetli şüphesi bulunduğu ve test sonuçlarının beklendiği kaydedildi.

İlçeye bağlı Heyiketeği Mahallesi'nde bir apartmana giriş ve çıkışların İlçe Hıfzıssıhha kararı ile kapatıldığına değinilen açıklamada, "Kurallara her zamankinden daha fazla riayet etmemiz gerekiyor çünkü yayılım ve öldürücülüğü daha yüksek olan mutasyona uğramış virüs artık ilçemizde bizlerle beraber" denildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde mutasyonlu virüs görüldüğü bildirildi.