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Komşu ilçede mutant virüs görüldü

Malatya'nın Darende ilçesinde mutasyonlu virüs görüldüğü bildirildi.

Komşu ilçede mutant virüs görüldü
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 Malatya'nın Darende ilçesinde mutasyonlu virüs görüldüğü bildirildi.
Darende Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yapılan testlerde iki vakada kesinleşmiş mutant virüsün tespit edildiği belirtilerek, 2 kişide ise mutant virüsün kuvvetli şüphesi bulunduğu ve test sonuçlarının beklendiği kaydedildi.
İlçeye bağlı Heyiketeği Mahallesi'nde bir apartmana giriş ve çıkışların İlçe Hıfzıssıhha kararı ile kapatıldığına değinilen açıklamada, "Kurallara her zamankinden daha fazla riayet etmemiz gerekiyor çünkü yayılım ve öldürücülüğü daha yüksek olan mutasyona uğramış virüs artık ilçemizde bizlerle beraber" denildi.

Yerel Manşetler
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