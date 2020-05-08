Komisyon Başkanı Akbaş, kabul edilen planın detaylarını anlattı

Elbistan’ın imar noktasındaki sorun ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlamaya özen gösterdiklerini belirten Akbaş, bu süreçte sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da görüşlerini önemsediklerini söyledi.

Elbistan’da inşaat sektörünün önünü açmayı hedeflediklerini vurgulayan Elbistan Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Alper Akbaş, şöyle devam etti:

“Elbistan için önemli bir gün yaşadık. 1/1000’lik Uygulama İmar Planımızı Belediye Meclisimizde kabul ettik. Bu süreçte komisyonumuz yaklaşık 1 senedir aralıksız olarak komisyondaki değerli arkadaşlarımızla birlikte şehirdeki sivil toplum kuruluşlarından, mühendisler odasından, mimarlar odasından, çeşitli meslek odalarından ve vatandaşlardan yaklaşık 2 bin civarında dilekçe aldık. Yazılı görüş aldık. Bu görüşleri değerlendirerek Elbistan’ın imar planı noktasında ihtiyacı nedir, sorunları nedir, aksayan noktaları nedir bunları değerlendirmeye çalıştık. Vatandaşlarımızı dinledik, komisyonumuza davet ettik. Şeffaf bir şekilde Elbistan’da inşaat sektörünün önünü açmayı hedefleyen bir noktada çalışma sürdürdük. Bunun da bugün sonucunu almış bulunuyoruz.

Bu konuda bize her türlü desteği veren başta Sayın Bakanımız Mahir Ünal’a teşekkürlerimi sunuyorum. Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz Bey, komisyonumuza zaman zaman katıldı. Çalıştaylar yaptık. Bu konuda da komisyonumuzun fikirlerine mümkün olduğunca riayet etti. Kendisine de teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Elbistan’ın, imar noktasında tıkandığını anımsatan Akbaş, yeni imar planı çalışmalarının da şehri geleceğe hazırlama amacı taşıdığını dile getirdi.

Karaelbistan ve Çiçek Mahalleleri’nin imar planına dahil edilmesi ile birlikte Elbistan’ın doğu-batı aksı üzerinde genişlemesinin hedeflendiğini belirten Akbaş, “Elbistan, uzun yıllardır imar noktasında tıkanmış; mevzi imar planlarıyla imar planımız deforme olmuş noktadaydı. Elbistan, kabuğuna sığmayan ve hızlı büyüyen bir kent. Elbistan’ı geleceğe hazırlama sorumluluğu komisyon olarak bizlerin üstünde. Bu noktada yaptığımız çalışmalar, imar plan sınırını şuan için değiştiremedi ama Büyükşehir Belediyesi, Çiçek ve Karaelbistan mahalleleri ile ilgili 1/5000’lik nazım imar planları hazırlıyor. Önümüzdeki süreçte bu planları, Elbistan planına entegre ederek şehrimizi doğu-batı aksı üzerinde uzatmayı hedeflemekteyiz. Bu da Elbistan’ın sınırını genişletecek ve ovadan daha sağlam zemine taşıyacak bir plan olacaktır” dedi.

Elbistan Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Alper Akbaş, kabul edilen 1/1000’lik Uygulama İmar Planı’nda göze çarpan değişikliklere ilişin de şunları söyledi:

“Kent içinde değişen donatılarımız var. Küçük sanayi sitemizin alanı yetmiyordu. Çok ciddi bir artışla küçük sanayi alanımızı 438 bin metrekare artırdık. Spor tesislerimiz yaklaşık 27 bin metrekare civarında arttı. Özel eğitim alanlarımız 15-16 bin metrekare civarında arttı. Elbistan’ın rekreasyon alanı, bu planda 236 dönüm daha artırıldı. Elbistan’da tanımlı hiç otoparkımız yoktu. Bu planla birlikte yaklaşık 44 bin metrekare tanımlandı. Semt pazarı alanlarımızda eksiğimiz vardı. 6 bin metrekare pazar alanı tanımladık. Şehir merkezinde artık ticaret alanına dönüşmüş yerleşimlerimiz var. Buralar, önceki planda konut olarak tanımlıydı. Yeni planla birlikte buraları, TİCK’ya çevirdik. Çünkü mevcut kullanımları bu şekilde. Elbistan’ın prestij caddeleri tanımlandı.”

Elbistan Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Alper Akbaş, planla ilgili itirazların askı sürecinde alınacağının da bilgisini vererek, sözlerini, “Elbistan için ne yapsak azdır. Elbistan’a yetmeyecektir. Bunu da nihayetinde Çiçek ve Karaelbistan’ı da biran önce tamamlayarak Elbistan’ı geleceğe hazırlamak fikrindeyiz. Bu azimle çalışıyoruz. Komisyon arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepsi ayrı ayrı noktalarda çok büyük destekler sundu. Elbistan için hayırlı olur. Atladığımız, gözümüzden kaçan bir nokta varsa bu planın son hali değildir. Vatandaşlarımızın itiraz hakkı vardır. İtiraz sürecinde bunlar değerlendirilebilir” cümleleri ile tamamladı.



