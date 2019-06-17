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Komagene Çiğköfte Saraykent Şubesi açıldı

Türkiye’nin önde gelen çiğ köfte kuruluşlarından Komagene, Elbistan’da ikinci şubesi olan Saraykent Şubesi’ni Hacı Esat Efendi Caddesi’nde açtı.

Komagene Çiğköfte Saraykent Şubesi açıldı

Yusuf General ve Yusuf Enes Çolak’ın işletmeciliğini yaptığı Komagene Saraykent Şubesi, evlere servis ve toplu çiğköfte sipariş hizmeti de verecek. Hacı Esat Efendi Caddesi’nde hizmet verecek olan Komagene Saraykent Şubesi İşletmecileri Yusuf General ve Yusuf Enes Çolak, Türkiye’nin beğenilerek tüketilen çiğköfte markası Komagene’nin ikinci şubesini açmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Müşterilerinin beğenisine sunulan çiğköftelerin birinci kalite hammaddeden yapıldığını kaydeden işletmeciler General ve Çolak, “Komagene çiğköfteleri, herhangi bir katkı maddesi kullanmadan Türk Gıda Kodeksine uygun olarak üretiliyor. Fabrikada hazırlanan çiğköfteler, ülkemizin diğer yerlerine olduğu gibi Saraykent şubemize de soğuk zincir kırılmadan sevk ediliyor. Bizim çiğ köftenin içinde et bulunmuyor. Bunun yerine içinde ceviz, badem, antepfıstığı, 41 çeşit baharat yer alıyor. El değmeden fabrikada üretiliyor. Bizim elimiz dahi değmiyor, neredeyse ilk olarak müşterilerimizin eli değiyor.  

Sürekli büyüyen ve gelişen Yunus Emre ile Cumhuriyet Mahalleleri’ndeki vatandaşlarımız olmak üzere ilçemizin tamamına servis hizmetimiz bulunuyor. Aynı zamanda düğün, nişan gibi organizasyonlar için de toplu siparişleri kabul ediyoruz. Bizleri tercih eden ve edecek olan müşterilerimize en iyi hizmeti sunma gayreti içerisine olacağız” diye konuştular.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından ziyaretçilere çiğköfte ikramında bulunuldu.






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BURHAN YETER 6 saat önce

HAYIRLI OLSUN LEZZETİNİ TATDIK COK GÜZEL YUSUF KARDEŞİME ALLAH HAYIRLI EYLESİN

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Ferhat Arslan(Kocaeli) 6 saat önce

Hayırlı olsun inşAllah.Kazanciniz bol olsun inşAllah Yusuf'um.

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