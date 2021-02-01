KOM ekiplerinin durduğu kamyonetten 750 bin adet kaçak makaron çıktı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, son dönemdeki en büyük kaçak makaron operasyonuna imza attı. KOM ekipleri, ilçeye yüklü miktarda kaçak makaron getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. KOM ekipleri, makaronların taşındığı aracın plaka ve modelini belirledikten sonra operasyon için düğmeye bastı. Söz konusu kamyonet, ilçe girişinde durduruldu. Kamyonette yapılan aramada, 75 koli halinde toplam 750 bin dal kaçak makaron ile 20 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Ele geçirilen makaron ve çayın piyasa değerinin yaklaşık 80 bin TL olduğu öğrenildi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak M.A ile H.A isimli iki şahsa 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına işlem yapıldı. Konuyla ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi.