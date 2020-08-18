Köker “YKS’de birincilik yine Özel Yıldız Koleji’nin”

Köker, şunları söyledi:

“2019-2020 eğitim-öğretim yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sınav sonuçlarına göre Nidanur Kalender isimli öğrencimiz eşit ağırlık alanında Elbistan birincisi ve Türkiye 301.’si olarak büyük bir başarı kazanmıştır. Kitlesel olarak değerlendirdiğimizde ise yine öğrencilerimizin istedikleri üniversitelere yerleşecekleri kanaatindeyiz. Özel Yıldız Koleji eğitimin her alanında kazandığı Türkiye dereceleri ile ilçemizi hatta ilimizi en güzel şekilde temsil etmektedir. Okulumuz, MEB müfredatına bağlı kalarak geliştirdiği eğitim sistemi sayesinde her yıl Türkiye dereceleri kazanmaktadır. Bu sene kazanılan derecelerimiz ise bunun ispatı niteliğindedir. Öğrencimizi altın, başarı belgesi ve plaket ile ödüllendirdik. Kendisine bundan sonraki eğitim hayatında başarılar diliyorum.

Bizler eğitime gönül vermiş kimseleriz. Disiplinli ve sistemli çalışma başarıyı artırır düsturumuzla eğitim-öğretim faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Özel Yıldız Koleji akademik başarı ile değerler eğitimini bütünleştiren başarılı bir eğitim kurumudur. Kazanılan bu başarıda emeği geçen idarecilerimi, öğretmenlerimi, öğrencimizi ve ailesini tebrik ediyor, nice başarılı ve sıhhatli yıllar temenni ediyorum.”



