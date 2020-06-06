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Köker: “Yıldız Koleji, tam kadro eğitim-öğretime hazır”

Özel Elbistan Yıldız Koleji kurucu müdürü Nurullah Çelebi Köker, kolejleri bünyesinde bulunan anasınıfları, ilkokul, ortaokullar, Anadolu lisesi ve fen lisesi ile 2020-2021 eğitim-öğretim yılına hazır olduklarını söyledi.

Köker: “Yıldız Koleji, tam kadro eğitim-öğretime hazır”
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Alanlarında uzman ve tecrübeli öğretmenler ile kadrolarını güçlendirdiklerini belirten Nurullah Çelebi Köker şunları söyledi:

“Özel Yıldız Koleji 2020-2021 eğitim-öğretim yılına tam kadro hazır. Özel Yıldız Koleji bünyesin bulunan tüm okullarımızda öğretmen kadromuzu tamamlayarak yeni eğitim yılına tam kadro hazırız. Özellikle sınav grubu öğrencilerimiz için özel program uygulayacağız. Her bir ders için en az iki öğretmen görevlendirerek öğrencilerimizin en yüksek düzeye ulaşmaları için azami düzeyde çalışacağız. Bu sene 20. yılımıza gireceğiz. 20 yıllık bir birikim ve tecrübe ile çalışmalarımıza ayrı bir gayret ile devam edeceğiz.”

 


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