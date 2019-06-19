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Köker: “Yıldız Koleji, tam kadro eğitim-öğretime hazır”

Özel Elbistan Yıldız Koleji kurucu müdürü Nurullah Çelebi Köker, kolejleri bünyesinde bulunan anasınıfları, ilkokul, ortaokullar, Anadolu lisesi ve fen lisesi ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılına hazır olduklarını söyledi.

Köker: “Yıldız Koleji, tam kadro eğitim-öğretime hazır”

Alanlarında uzman ve tecrübeli öğretmenler ile kadrolarını güçlendirdiklerini belirten Nurullah Çelebi Köker şunları söyledi:

“Özel Yıldız Kolejini 2019-2020 eğitim-öğretim yılına tam kadro hazırladık. Yeni eğitim-öğretim yılında devam eden kadromuza ek olarak her branştan takviye yaptık. Alanlarında uzman ve tecrübeli öğretmenlerimiz ile kadromuzu tamamladık. Böylece okullarımızda yapacağımız eğitim-öğretim çalışmaları daha verimli olacaktır. Tüm sınıf düzeylerinde bireysel ve grup çalışmaları yaparak öğrencilerimizin akademik başarılarını arttıracağız. Ayrıca takviye etüt çalışmaları ve hafta sonu programlarımızla hafta içi çalışmalarımızı destekleyeceğiz. 

Özel Yıldız Koleji, LGS ve YKS’de aldığı sonuçlar ile bölgemizin en başarılı eğitim kurumu olma özelliğini sürdürmektedir. 2019 yılında yapılan sınavların sonuçları açıklandığında başarılarımızı siz saygıdeğer bölge halkımızla paylaşacağız.

Yukarıda da bahsettiğim gibi bu sene kadromuzu genişlettik. Her yıl olduğu gibi her kademeden ve şubeden öğrencilerimizin akademik ve değerler eğitimini daha da ileri taşımak için ek çalışma ve programlarımızı yaparak öğrencilerimizin başarılarını geliştireceğiz.

Gelişen ve değişen dünya konjonktüründe kurum olarak dünyaya entegre olmaya çalışıyoruz. Bu aşamada ‘Avrupa Birliği Dil Projemizi’ önümüzdeki eğitim-öğretim yılında uygulamaya geçireceğiz. Öğrencilerimizin dünya standartlarında bir dil eğitimi almaları düşüncesiyle kurumlarımızda yabancı dil eğitimini AB standartlarında vereceğiz. ‘Avrupa Birliği Dil Projesi’ için yabancı dil öğretmen sayısını da arttırdık.

2019-2020 Eğitim-öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım, dedi.



 

 


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