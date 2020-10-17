Köker: “Özel Yıldız, TSE’den temiz okul belgesini alan ilk özel okul”

Konu hakkında bilgilendirme yapan kurucu-müdür Nurullah Çelebi Köker, ‘Sağlık bizim için her şeyin başında gelen bir değerdir’ diyerek; “Covid-19 salgını nedeni ile okullarımızda en üst düzeyde temizlik ve hijyen uygulamasına başladık. Bu bağlamda MEB ile TSE tarafından hazırlanan “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu” dahilinde gerekli tüm çalışmaları yaptık. Okul girişinden başlayarak uyarı ve bilgi levhalarını okul içinde belirlenen yerlere asarak farkındalık oluşturduk. Personellerimizde maskenin yanında yüz siperliği kullanımına başladık. Sınıflar, kantin, yemekhane, koridorlar ve lavabo girişlerine el antiseptiği yerleştirdik. Okullarımızda şuan öğrenim gören 8. sınıflar ile ilkokul öğrencilerimize gerekli tüm bilgi ve becerileri kazandırma aşamasında gerekli uyarı ve bilgilendirmeleri yaptık.

Özel Yıldız olarak tüm okullarımız için gerekli çalışmaları tamamlayarak TSE’ye başvurumuzu yaptık. Gelen denetim elemanları okullarımızda ciddi ve kapsamlı bir denetim gerçekleştirdiler. Bu denetimler sonrasında okullarımız temiz okul belgesini almaya hak kazandı. Denetimin tamamlanmasını müteakip belgemiz okulumuza gelmiştir.