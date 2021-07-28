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Köker: “Özel Yıldız olarak LGS’de büyük başarılar kazandık”

Özel Yıldız Koleji kurucu müdürü Nurullah Çelebi Köker, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda kazandırma oranı ile zirvede bulunduklarını söyledi.

Köker: “Özel Yıldız olarak LGS’de büyük başarılar kazandık”
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Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonrasında yerleştirme sonuçlarına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Köker, “İlçemizin başarıda markalaşmış eğitim kurumu olan Özel Yıldız Koleji yine kazandırdığı lise ve kazandırma oranı ile yine zirvede. 2021 LGS‘de büyük başarılar kazandık” dedi.

Köker, şunları söyledi:

“Öğrencilerimizin durumlarını incelediğimizde yine büyük bir başarı kazandığımızı gördük. Okul birincimiz Ankara Fen Lisesine yerleşmiştir. Yerleşme sonuçlarına baktığımız da ise, okullarımızda öğrenim gören 48 öğrencimiz devlet fen liselerine, 12 öğrencimiz nitelikli Anadolu liselerine, 2 öğrencimiz ise proje okullarına diğer öğrencilerimiz ise sınavsız okullara yerleşmişlerdir. Özel Yıldız Koleji kazandırma oranı ile yine birinciliklere imza atarken, başarı Özel Yıldız Kolejinde bir gelenek haline gelmiştir. Okullarımızda erken kayıt avantajları ile kayıtlarımız devam etmektedir. Özel Yıldız akademik başarı ile değerler eğitimini bütünleştiren bir eğitim kurumudur. Tüm öğrencilerimize yeni okullarında başarılar dilerim.”

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Köker: Özel Yıldız Olarak LGSde Büyük Başarılar Kazandık