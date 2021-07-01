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Köker: “Kazandırma ve başarıda Özel Yıldız yine birinci”

Özel Yıldız Eğitim Kurumları kurucu müdürü Nurullah Çelebi Köker, “Kazandığı Türkiye birincilikleriyle bir marka olan Özel Yıldız Okulları yine büyük başarılara imza attı” dedi.

Köker: “Kazandırma ve başarıda Özel Yıldız yine birinci”
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LGS sonuçlarını değerlendiren kurucu müdür Nurullah Çelebi Köker, “Bu sene pandemiden dolayı oldukça zor bir yıl oldu. Arkasından yapılan LGS ise yine aynı zorlukta devam etti. Buna rağmen biz çalışmalarımızın neticesini güzel başarılar olarak aldık. 487,6886 puan ve yüzde 0,06 dilimle başlayan başarı grafiğimizi sıralamak istiyorum. Yüzdelik dilim sıralamasını esas alarak; yüzde 0,01 -  yüzde 1 dilim arasında 10 öğrencimiz, yüzde 0,01 – yüzde 2 dilim arasında 15 öğrencimiz, yüzde 0,01 – yüzde 3 dilim arasında 23 öğrencimiz, yüzde 0,01 – yüzde 4 dilim arasında 31 öğrencimiz ve yüzde 0,01 - yüzde 5 dilim arasında 42 öğrencimiz bulunmaktadır.

Bu sonuçlar ışığında öğrencilerimizin ülkemizdeki en güzide okullarda öğrenim göreceklerini umut ediyoruz. Tercih işlemleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacaktır. Yerleşme sonuçları 26 Temmuz’da açıklanacak. Yine Özel Yıldız olarak bu tarihte kazandırdığımız okul isimlerini sizlerle paylaşacağız. Özel Yıldız her yıl olduğu gibi bu yılda kazandırmaya devam ediyor. Değerler eğitimi ile akademik başarıyı bütünleştiriyoruz. Tüm öğrencilerimizin iyi bir tatil geçirmelerini diliyor, saygılar sunuyorum” dedi.

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Köker: Kazandırma Ve Başarıda Özel Yıldız Yine Birinci