banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Köker: “2 öğrencimiz, bursluluk sınavında Türkiye 1.si oldu”

Özel Elbistan Yıldız Koleji kurucu müdürü Nurullah Çelebi Köker, 2019 PYBS’de (bursluluk sınavı) tüm soruları doğru cevaplayan 2 öğrencinin 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olduğunu söyledi.

Köker: “2 öğrencimiz, bursluluk sınavında Türkiye 1.si oldu”
banner145
banner143

Sınav sonuçlarını değerlendiren kurucu müdür Köker, LGS’de kaçırdıkları birinciliği bursluluk sınavı ile yakaladıklarını söyleyerek, “2019 yılında yapılan MEB merkezi sistem sınavlarında yine büyük başarılar kazandık. LGS de tartışmalı fen bilimleri sorusu ile 4 öğrencimiz Türkiye birinciliğini kaçırdılar. Fakat 69 öğrencimizi devlet fen liselerine yerleştirerek en çok okul kazandıran okul unvanımızı devam ettirdik. Bugün sizlerle yeni bir başarımızı paylaşmak istiyorum. PYBS (bursluluk sınavı) sonuçlarına baktığımızda 2 öğrencimiz 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olmuşlardır. 32 öğrencimiz de bu sınavda başarı sağlayarak gittikleri okullarda burs almaya ya da yurtlarda ücretsiz kalmaya hak kazanmışlardır.

Öğrencilerimiz gösterdikleri bu büyük başarıdan dolayı kutluyorum. Özel Yıldız, başarılarını ülke çapına duyurmuş bir eğitim kurumudur. Bu başarılarımız disiplini ve planlı bir çalışmanın ürünüdür. Akademik başarılarımız değerler eğitimi ile bütünleşmektedir” dedi.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ahmet 4 hafta önce

Özel okula giden bir öğrenci bursluluk sınavına nasıl giriyor???
Bursluluk sınavına maddi durumu iyi olmayanlar girer....

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner129

banner116