Köker: “2 öğrencimiz, bursluluk sınavında Türkiye 1.si oldu”

Sınav sonuçlarını değerlendiren kurucu müdür Köker, LGS’de kaçırdıkları birinciliği bursluluk sınavı ile yakaladıklarını söyleyerek, “2019 yılında yapılan MEB merkezi sistem sınavlarında yine büyük başarılar kazandık. LGS de tartışmalı fen bilimleri sorusu ile 4 öğrencimiz Türkiye birinciliğini kaçırdılar. Fakat 69 öğrencimizi devlet fen liselerine yerleştirerek en çok okul kazandıran okul unvanımızı devam ettirdik. Bugün sizlerle yeni bir başarımızı paylaşmak istiyorum. PYBS (bursluluk sınavı) sonuçlarına baktığımızda 2 öğrencimiz 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olmuşlardır. 32 öğrencimiz de bu sınavda başarı sağlayarak gittikleri okullarda burs almaya ya da yurtlarda ücretsiz kalmaya hak kazanmışlardır.

Öğrencilerimiz gösterdikleri bu büyük başarıdan dolayı kutluyorum. Özel Yıldız, başarılarını ülke çapına duyurmuş bir eğitim kurumudur. Bu başarılarımız disiplini ve planlı bir çalışmanın ürünüdür. Akademik başarılarımız değerler eğitimi ile bütünleşmektedir” dedi.