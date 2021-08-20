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Kodaz’dan Suriyeli sığınmacılar açıklaması

İYİ Parti Kurucular Kurulu ve GİK Üyesi Av. Günay Kodaz, Suriyeli sığınmacılarla ilgili olarak, “Suriye Devleti ile ve uluslararası ilgili kuruluşlar ile hiç beklenmeden diyalog kurulup Suriyeli düzensiz göçmenler ülkelerine acilen gönderilmelidir” dedi.

Kodaz’dan Suriyeli sığınmacılar açıklaması
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Suriyeli sığınmacılarla ilgili sorunların her geçen gün çoğaldığını belirten İYİ Parti Kurucular Kurulu ve GİK Üyesi Av. Günay Kodaz, bu konuda da TBMM’de komisyon kurulması talebinde bulundu.

Kodaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Her geçen gün sorunları çoğalmaktadır. Beklemek, risktir. Suriyeliler hakkında TBMM’de bir “Suriye ile görüşme ve Suriyelileri gönderme komisyonu” kurulmalı. İktidar ve muhalefet milli bir mesele olan bu konuda ortak akıl ile çözüm sürecini yönetmelidir. Devletler, terör örgütü ilan ettikleri örgütler dışındaki herkesle ve BM’de kabul edilmiş her devlet ile görüşürler. Savaş koşullarında bile görüşmeler devam eder iken Suriye’yi terör örgütü ilan etmediğimize ve Suriye hâlihazırda BM’de tanınan bir ülke olduğuna göre görüşülmesinde hiç bir engel yoktur. Kamuoyunun istediği de görüşülmesi yönünde ve gönderilmeleri yönünde olduğuna göre acilen gereği yapılmalıdır.

Suriye görüşmeyi ve Suriyelileri kabul etmiyorsa da BM ile görüşülüp Suriyeliler, Suriye’de güvenliği sağlanmış bir bölgeye göçmen kampı ya da göçmen Suriyeli şehri kurulup ülke dışına Suriye topraklarına kalıcı olarak nakledilmelidir.”

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Kodazdan Suriyeli Sığınmacılar Açıklaması