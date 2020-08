Kodaz’dan Başkan Gül’e hayırlı olsun ziyareti

Ziyarete, İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül ve yönetimi, Belediye Meclis Üyesi Muharrem Kaya ile partililer katıldı.

Burada bir değerlendirme yapan İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Av. Günay Kodaz, ”Geçtiğimiz günlerde yapılan kongrede seçilen İlçe Başkanımız Av. Hüseyin Gül ve yönetimini tebrik ederim. Hayırlı olsun. Birlik ve beraberlik içinde çok çalışacağız. İYİ Parti, ülkemizde tek iktidar alternatifidir. Milliyetçi ve demokratik bir partiyiz. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçene kadar, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’i Cumhurbaşkanı seçtirinceye kadar hep birlikte el ele çok çalışacağız” dedi.

Siyasetin insan kazanma ve gönül alma sanatı olduğunu dile getiren Kodaz, “Uzlaşma kültürünü ve demokrasiyi hakim kılmak istiyoruz. Genç ve kadınları partimize davet ediyoruz. Genç ve kadınlarımızın daha iyi bir Türkiye’de yaşaması içindir tüm mücadelemiz. Siyaset, insan kazanma ve gönül alma sanatıdır. Biz herkesin gönlünü kazanmak ve Türk Milletine hizmet etmek için siyaset yapıyoruz. Tüm hemşerilerimizi İYİ Partimize davet ediyoruz. İYİ Partimiz, geleceğin iktidar partisi olacaktır. Erken seçim her an kapımızda olabilir. Yarın seçim olacak gibi çalışmalıyız. Yalnızca teşkilattaki yöneticilerimiz değil her partilimiz ve gönüllümüz yarın seçim olacak gibi çalışmaya devam etmelidir. Birlikten kuvvet doğar. Birlik ve beraberlik içinde başarıya odaklanacağız. Hedefimiz ilk seçimlerde iktidar olmaktır. İYİ Partimize ve Sayın Akşener’e, Türk milletimizin ülkemizin her bölgesinde ciddi bir teveccühü var, bunu hepimiz görüyoruz. Sağlam ve emin adımlar ile iktidara yürüyoruz” şeklinde konuştu.

İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül de, partisinin Kurucular Kurulu Üyesi Av. Günay Kodaz’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.