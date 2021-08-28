Kodaz: “Seçmen velinimettir”

İYİ Parti Kurucular Kurulu ve GİK Üyesi Av. Günay Kodaz, ilçe gezilerini Onikişubat ve Dulkadiroğlu ile sürdürdü. Partisinin İl Başkanı Av. Ahmet Çabukel, il yöneticileri ve ilçe başkanları ile resmi kurumları ve esnafları ziyaret eden Kodaz, vatandaşların ve esnafların sorunlarını dinledi.

Ziyaretlerle ilgili değerlendirme yapan Kodaz, vatandaşın ve esnafsın, başta geçim sıkıntısı ile hayat pahalılığı olmak üzere altyapı ve üstyapı hizmetlerinden hak ettiği şekilde faydalanamadığını gördüklerini belirtti.

Vatandaşın sahipsiz bırakıldığını dile getiren Kodaz, “Yıllardır her dönem 6-7 milletvekili ve nerede ise tüm belediyeler AKP’nin ama nasıl olsa her koşulda vatandaş oy veriyor diye bu görevlilerin ve AKP iktidarının Kahramanmaraş halkının hakkını savunmadığını, vatandaşın sahipsiz kaldığını gördüm. Kahramanmaraş halkı sahipsiz değildir. İYİ Parti herkesin sahibi ve koruyucusudur” dedi.

Kodaz, “Biz halkımızı ziyaret edip sorunlarının çözümü için basın, kamuoyu ve ilgileri ile paylaşıyoruz. Sorunların çözülüp çözülmediğinin de takipçisi olacağız. Kimsesizlerin kimsesi İYİ Parti ve bizleriz. Hemşerilerimize reva görülen hiçbir yoksulluğu ve yoksunluğu hoş görmeyiz; mücadele ederiz. İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve ekibi, yol arkadaşları, teşkilatları tüm Türkiye’de sokak sokak gezerek milletin dertlerini dinliyoruz. Doğru çözümlerin gerçekleştirilmesi için topladığımız bilgileri TBMM kürsüsünden ve ilgili çözüm mercileri ile devletin kurum ve kuruluşları ile de paylaşıyoruz. Seçmen velinimettir, biz seçmenin velinimet olduğunu yeniden siyasetçilere göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.