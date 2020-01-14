Kodaz, partililerle birlik ve beraberlik kahvaltısında buluştu

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Av. Günay Kodaz, partililer ile belediye meclis üyelerinin katıldığı programda bir araya geldi.

Programda konuşan Kodaz, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Parti tabanını genişletmek için daha çok çalışmaları gerektiğine işaret eden Kodaz, şunları söyledi:

“Vatandaşların eşitliği ve hukukun üstünlüğü noktasında hepimizin ortak kaygıları olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle şehrimizin daha modern, daha yaşanılabilir olması, kadın ve çocuk başta olmak üzere insan haklarına, hayvan haklarına saygılı, daha merhametli bir yapıya kavuşması noktasında hepimize büyük görev düşüyor. Bu konularda hepimizin elimizi taşın altına sokması ve hep birlikte çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz, teşkilat başkanlığımız olarak Yemliha Bey ve onunla beraber görev yapan, daha önceki tüm yönetimde görev yapan, bize üye olan, encümenimiz olan, sokakta adımız, elimiz ve kolumuz olan herkese Sayın Genel Başkanımız ve genel merkezimiz adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha sık bir araya geleceğiz. Herkes kendi bölgesindeki tabanı genişletmekle görevli.”

Ortak aklın önemine değinen ve daha çok demokrasi vurgusu yapan Kodaz, “Konuşarak, ortak akılla ve birbirimizi iyi niyet ve samimiyetle dinleyerek fikirlerimizi de bu şekilde ortaya koyarak uzun bir yolculuk başlatmıştık. Bugün de bunu daha ileriye taşımak için bir aradayız. Bu, bir birlik ve beraberlik buluşmasıdır. Karşılıklı saygı, yolculuğumuzu perçinleştirme programıdır. Bu manada partimiz ilk kurulduğu günden bugüne kadar partimize katkısı olan; burada bulunan ve bulunmayan tüm partili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için de başarılarınızın devamını diliyorum. Ben, genel merkezdeki eliniz ayağınız, destekçiniz olarak buradayım. Sizlerin sahadaki tecrübelerinden faydalanarak biz de sizinle beraber kapı kapı gezerek partimizin tabanını genişletmek istiyoruz. İyilik bulabilmek adına partimize, şehrimize, hemşerilerimize bakarak yol yürüyelim. Şehrimizde yeni nesil siyasetçiler yetiştirmemiz gerekiyor. Bu sayede de şehrimizin daha çok gelişmesi ve ilerlemesi noktasında önemli bir ivme kazandırabiliriz” dedi.