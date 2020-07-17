Koçovası sarımsağı ilgi odağı olmaya devam ediyor

Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından KSÜ Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı laboratuarlarında analizleri yaptırılarak Coğrafi İşaret Başvurusunda da bulunulan Afşin Koçovası sarımsağının hasadına; Kahramanmaraş Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Bozkurt, Afşin İlçe Müdürü Mustafa İlbey Demir ile çiftçiler katıldı. 1600 rakımlı mahallede yetiştiriciliği yapılan Koçovası sarımsağı; kalitesi, dayanıklılığı ve aromatik özelliğiyle Kastamonu'nun Taşköprü sarımsağına rakip olarak görülüyor.

İl Müdürü Mustafa Bozkurt, hasatla ilgili yaptığı açıklamada; "Sarımsağın gıda ve ilaç sanayisinde önemli bir yeri var. Koçovası'nın sarımsağının iriliğinin yanı sıra kokusu ve tadının çok keskin, aromasının yoğun olması ve kışa dayanıklılığı nedeniyle tercih ediliyor. İlçe Müdürlüğümüz, Koçovası sarımsağına coğrafi işaret için başvurusunu yaptı ve son aşamaya geldiler. Çiftçilerimiz her konuda yanlarında olduğumuzu bilsinler. Ülkemiz ekonomisine katkıda bulunan her çiftçimize teşekkür ediyorum” dedi.

Çiftçilere ayrıca bakanlıkça uygulamaya konulan Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) hakkında detaylı bilgi verilerek, DİTAP'a kayıt olmaları halinde ürünlerine çok rahat bir şekilde pazar bulabilecekleri belirtildi.

Koçovası Mahalle Muhtarı Ali Kıraç ise, "Mahallemizde yoğun bir şekilde sarımsak ekiliyor. Koçovası sarımsağımıza duyulan ilgiden çok memnunuz. Hasadımıza gelen İl Müdürümüze ve ekibine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



