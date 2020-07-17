banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Koçovası sarımsağı ilgi odağı olmaya devam ediyor

Afşin ilçesine bağlı Koçovası Mahallesi’nin üretiminde söz sahibi olduğu ürünlerinden başında gelen sarımsağın hasadı başladı.

Koçovası sarımsağı ilgi odağı olmaya devam ediyor
banner17
banner43

Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından KSÜ Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı laboratuarlarında analizleri yaptırılarak Coğrafi İşaret Başvurusunda da bulunulan Afşin Koçovası sarımsağının hasadına; Kahramanmaraş Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Bozkurt, Afşin İlçe Müdürü Mustafa İlbey Demir ile çiftçiler katıldı. 1600 rakımlı mahallede yetiştiriciliği yapılan Koçovası sarımsağı; kalitesi, dayanıklılığı ve aromatik özelliğiyle Kastamonu'nun Taşköprü sarımsağına rakip olarak görülüyor.

İl Müdürü Mustafa Bozkurt, hasatla ilgili yaptığı açıklamada; "Sarımsağın gıda ve ilaç sanayisinde önemli bir yeri var. Koçovası'nın sarımsağının iriliğinin yanı sıra kokusu ve tadının çok keskin, aromasının yoğun olması ve kışa dayanıklılığı nedeniyle tercih ediliyor. İlçe Müdürlüğümüz, Koçovası sarımsağına coğrafi işaret için başvurusunu yaptı ve son aşamaya geldiler. Çiftçilerimiz her konuda yanlarında olduğumuzu bilsinler. Ülkemiz ekonomisine katkıda bulunan her çiftçimize teşekkür ediyorum” dedi.

Çiftçilere ayrıca bakanlıkça uygulamaya konulan Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) hakkında detaylı bilgi verilerek, DİTAP'a kayıt olmaları halinde ürünlerine çok rahat bir şekilde pazar bulabilecekleri belirtildi.

Koçovası Mahalle Muhtarı Ali Kıraç ise, "Mahallemizde yoğun bir şekilde sarımsak ekiliyor. Koçovası sarımsağımıza duyulan ilgiden çok memnunuz. Hasadımıza gelen İl Müdürümüze ve ekibine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Koçovası Sarımsağı Ilgi Odağı Olmaya Devam Ediyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
mustafa 3 hafta önce

muhtar bey numaranızı alabilirmiyim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandas 3 hafta önce

Tanıtım ve reklam ile daha geniş kitlelere duyurmak lazım.
Taşköprü den neyi eksik.

Cevapla
Beğenmedim! (0)