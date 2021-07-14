'Koçovası Sarımsağı' coğrafi işaret tescil belgesi aldı

100 hanenin bulunduğu Koçovası Mahallesi’de bin 600 rakımda ekimi yapılan ve kalitesi, dayanıklılığı, aromatik özelliğinin yanı sıra şifa deposu olarak da ön plana çıkan 'Afşin Koçovası Sarımsağı', Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edildi.

Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlbey Demir, yaklaşık 2 yıllık çalışmanın ardından Afşin Koçovası Sarımsağının Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendiğini söyledi.

Koçovası Sarımsağının şifa deposu olduğuna ve diğer sarımsak türlerinden üstün olduğuna vurgu yapan Demir, "Afşin'imiz için önemli bir değer olan Afşin Koçovası Sarımsağının coğrafi işaret tescil belgesini almış bulunmaktayız. Türk Patent ve Marka Kurumunca verilen belgede yazan Afşin Koçovası Sarımsağı ibaresi bizim tüm emeklerimize değdi. İlçemize, üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İlçemizde üretilen sarımsağa coğrafi işaret almamızdaki en önemli nedenlerden biri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesince yapılan analiz sonuçları oldu. Koçovası Sarımsağının içerisindeki vitaminlerin, aromasının yüksek olması, ayrıca özellikle bağışıklık sistemi başta olmak üzere vücuttaki birçok sistem için önem taşıyan selenyum miktarının fazlalığı ilçemizin değeri olan sarımsağı markalaştırmak için girişimde bulunmamıza vesile oldu. İnşallah bu değeri hep birlikte yaşatırız. Çünkü içinde Afşin ve Koçovası adı geçen coğrafi işaret tescil belgesini alan ürünümüz sarımsak oldu” şeklinde konuştu.

Coğrafi işaret tescil belgeli sarımsak için ekim alanlarını genişletme çalışmaları yapacaklarına değinen Demir, “Allah nasip ederse üretim yapan çiftçilerimize ciddi manada katma değer kazandıracak. Kurum olarak da sarımsak içinde her üründe olduğu gibi yaygınlaştırma çalışmalarını gerçekleştireceğiz. İnşallah bu coğrafi işaret ve markalaşmanın etkisiyle sarımsak ekiliş alanını artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Koçovası Mahallesi Muhtarı Ali Kıraç da, mahallede üretilen sarımsağa talebin fazla olduğunu belirterek, coğrafi işaret alınmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Hasada başladıklarını kaydeden Kıraç, “Mahallemizdeki vatandaşlarımızın yüzde 90'ının gelir kaynağı sarımsaktır. Mahalleli olarak üretimini yaptığımız sarımsağın aromasının ve kalitesinin arkasındayız. Bu sarımsağı Türkiye ve dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Mahallemizde üretilen Koçovası Sarımsağının coğrafi işaret tescil belgesi alması bunun ilk adımı oldu. Desteklerinden dolayı Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlbey Demir'e teşekkür ediyoruz. Afşin'e katkı sağlayacak bir ürünü mahallemizde yetiştirmekten ve bunun patentinin alınmasından dolayı mutluyuz.

Türkiye'nin en kaliteli ve en güzel sarımsağını üretiyoruz. Aroma değeri yüksek, dayanıklılık bakımından da öne çıkan bir sarımsak. Hasat sürecimiz devam ediyor. Türkiye'nin her yerinden tüccarlar gelerek tarlada üreticilerimizle Koçovası Sarımsağını almak için pazarlık etmeye başladı. Koçovası Sarımsağının tescillenmesinden dolayı da ayrıca sevinçliyiz. Patentli sarımsağımızı artık daha rahat ve gururla Türkiye geneline satabileceğiz” dedi.