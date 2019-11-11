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Kocatepe Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Bahri Ersoy'dan gazetemize nezaket ziyareti

Kocatepe Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Bahri Ersoy'dan gazetemize nezaket ziyareti

Kocatepe Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Bahri Ersoy'dan gazetemize nezaket ziyareti
 

                Afyon -Kocatepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. hemşehrimiz Bahri Ersoy, kardeşi Hadi Ersoy'un oğlunun düğününe katılmak için Elbistan'a geldiği sırada gazetemizin  kurucusu Mehmet Göçer'e nezaket ziyaretinde bulundular.

Yarım asrı aşkındır Elbistan'ın dert ve dileklerini dile getiren gazetemizin neşriyatlarından faydalandıkları  ve internet kanalından her gün memleket hasreti giderdiklerinden dolayı  memnuniyetini ifade ve teşekkür edip başarılarının devamını dilediler.

 

 


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