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KMBGC heyeti, Mahir Ünal’la basının sorunlarını konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (KMBGC) ile basının sorunlarının görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirdi.

KMBGC heyeti, Mahir Ünal’la basının sorunlarını konuştu
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Ünal, toplantı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Önümüzdeki süreçte yapılacak bazı yasal değişikliklerle ilgili federasyonla görüş alışverişinde bulunduk. Hem Basın İlan Kurumu ile ilgili hem bundan sonraki süreçte yerel medyanın konumuyla ilgili hususları değerlendirdik. Ayrıca, kentteki basın sorunlarına ilişkin meseleleri konuştuk” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (KMBGC) heyeti, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ı ziyaret etti. AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette Başkan Arslan Deveboynu, Başkan Yardımcısı Mehmet Yüzbaşıoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Erol Öner, Mehmet Taş, Ökkeş Saatçi, Himmet Göçer ile Genel Sekreter Serdar Erdoğanyılmaz’dan oluşan KMBGC heyetini Mahir Ünal karşıladı. Ziyarete Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan da katıldı.

Basının sorunlarının konuşulduğu ve fikir alışverişinin yapıldığı ziyaretten sonra açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, şunları söyledi:

“Önümüzdeki süreçte yapılacak bazı yasal değişikliklerle ilgili federasyonla görüş alışverişinde bulunduk. Hem Basın İlan Kurumu ile ilgili hem bundan sonraki süreçte yerel medyanın konumuyla ilgili hususları değerlendirdik hem de Kahramanmaraş basınıyla sorunlarına ilişkin meseleleri konuştuk. Oldukça verimli bir toplantı oldu. Seçimden sonra biz bir araya gelmeyi planlıyorduk ama 31 Mart seçimleri arkasından 23 Haziran seçimleri girince bir araya gelememiştik. Daha önceden planladığımız bir araya gelişin tezahürü oldu. Özellikle şu anda Kahramanmaraş merkezde yaşanan bazı sorunlar vardı. Bugün onları değerlendirdik” diyen Ünal, sözlerinin devamında şöyle konuştu: “Bugünkü toplantımıza Kahramanmaraş Milletvekilimiz Ahmet Özdemir’de katıldı. Hem İstiklal Üniversitemizle ilgili hem Sütçü İmam Üniversitesiyle ilgili üniversitelerimizin yaşadığı sorunlar ve çözümleriyle alakalı değerlendirmelerde bulunduk. İnşallah önümüzdeki günlerde bu değerlendirmelerin sonuçlarını da beraberce göreceğiz.”

Kahramanmaraş’ın ev sahipliğinde yapılacak EXPO 2023’e de değinen Mahir Ünal, Kahramanmaraş’a 86 ülkeden 2 milyon turist beklediklerini ifade ederek, “EXPO 2023 sadece Kahramanmaraş’a değil bölgeye çok şey kazandıracak. Çünkü hem Şanlıurfa hem Gaziantep hem de Kahramanmaraş’ı birlikte planlıyoruz. 2023’te biz 86 ülkeden 2 milyon turist bekliyoruz. Dolayısıyla bunların sadece Kahramanmaraş’a değil aynı zamanda Şanlıurfa’da Göbeklitepe’ye, Gaziantep’te Zeugma’ya da faydası olacak. Biz, Kahramanmaraş’ı bırakın yurt dışına tanıtmayı Kahramanmaraş’ımızın Başkonuş Yaylasından tutun da Tekir’e varıncaya kadar Elbistan-Pınarbaşı, Afşin, Tanır, Ayrandede, Eshab-ı Kehf, Geben Yolu gibi birçok dokusu henüz tam olarak tanıtılabilmiş değil. Bu konuda Büyükşehir Belediyemizin, Valiliğimizin ve Ticaret Odamızın yaptığı çalışmalar var. Buna en büyük katkıyı sağlayacak olan EXPO 2023 olacak. Yani EXPO 2023 hem iç turizme hem de dış turizme yönelik çok ciddi bir katkı sağlayacak” dedi.

Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümüne hazırlandıklarını kaydeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Kurtuluşumuzun 100’üncü yıl dönümü geliyor. Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100’üncü yılıyla ilgili oluşturulacak bir komisyon var. Bugün onu da konuştuk. Oluşturulacak olan bu komisyon hem 1919-2019 hem 1920-2020’ye dönük 100’üncü yıla ilişkin bazı düzenlemeleri gerçekleştirecek. Biliyorsunuz 12 Şubat 2020 tarihi bizim için çok önemli bir tarih. Aynı zamanda bu yıl yapılacak olan Dondurma Festivali de bir yönüyle 100’üncü yıla hazırlık mahiyetinde olacak” ifadelerini kullandı.

KMBGC Başkanı Arslan Deveboynu da, misafirperverliğinden dolayı Ünal’a heyet adına teşekkür etti.







 

 


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Elbistanli Biri 2 hafta önce

Allah razi olsun mahir beyden elbistanin medari iftihari

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DOGAN DOGANCAN 2 hafta önce

17 YIL YAŞADIĞIMIZ BU COĞRAFYAYI TANITAMAMIŞ,2023 YILINDA TANITACAKMIŞ.NASIL BİR SİYASİ MANTIK?!...

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Vatandas 2 hafta önce

Alavere dalerevere hiç bir şey yok... Basın özgürlüğü yok diyebilen ciktimi içinizden,yorumları bile sansür leyip yayinliyorsunuz.secim zamanı tamamen kapattiniz.bunlari konuştunuz mu.2023 de ucacaguz evet ,.. Perşembe nin gelişi Çarşamba dan belli...

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ESENTEPELİ 2 hafta önce

SAYIM MAHİR BEY ELBİSTANA YAPTIĞINIZ HİZMETİ SAYAMAM ALLAH RAZI OLSUN BU MEMELEKETE ÇİVİ ÇAKANDAN .YALNIZ BİR SÖZÜNÜZ VARDI ESENTEPE İLK DOĞALGAZI YAKACAK DİYE AMA ESENTEPE ES GEÇİLDİ BAKANIM BUNU BİR HALLEDERSEN DİYECEK SÖZÜMÜZ YOK AMA MAHELLELİ MUZDARİP ANA HAT BURDAN GEÇİPTE GAZ ALAMAMAK ZOR BİR DURUM BAŞARILAR DİLER BU KONUYU DEĞERLENDİRECEĞİNİZİ UMUT EDİYORUM SELAMLAR.

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