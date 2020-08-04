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KMBB’den akülü araç hediye

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afşin İlçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşa akülü araç hediye ederek çifte bayram yaşattı.

KMBB’den akülü araç hediye
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik alanında hizmetlerine ara vermeden devam ediyor.

KMBB Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Afşin İlçesi Afşinbey Mahallesinde yüzde 81 engelli olan Hacı Ali Bozkuş’a akülü araç hediye etti.

Aldığı hediye karşısında oldukça duygulanan Hacı Ali Bozkuş: “Bir yıldır felcim; gezemiyorum, insan yüzüne hasretim. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Hem başkanımıza hem de ekibine tekrar teşekkür ediyorum” diye konuşarak duygularını dile getirdi.


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KMBB’den Akülü Araç Hediye
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