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KMBB şehit çocuklarının yanında

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi “Şehitlerimizin Emanetleri ile Geleceğe Umutla Bakıyoruz” projesi kapsamında şehit ailelerine evlerinde ziyaretler gerçekleştirerek psikolojik destek vermeye başladı.

KMBB şehit çocuklarının yanında
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KMBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Şehitlerimizin Emanetleri ile Geleceğe Umutla Bakıyoruz” projesi kapsamında 01 Mayıs 2016 tarihinde Mardin Nusaybin’de şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Hakan Duyğal'ın eşi Sibel Duyğal’a ve oğulları Buğra ve Berk ile kızı Meyra Duyğal’a ziyarette bulunuldu.

Ziyaretin içeriğine dair KMBB ekipleri tarafından verilen bilgiye göre şehit ailelerinin güçlü yanları, olumlu karakter özellikleri ve erdemlerini merkeze almak, yaşama daha iyi uyum sağlamak, yaşamın anlamı ve nihai olarak da daha fazla hayattan doyum almaya yönelmek, negatif duygusal tecrübelerle başa çıkmak, tüm zorluklara rağmen sevebilen ve üretebilen insan olmayı başarabilmek gibi konularda aile terapisi verildi.

Terapiye katılan KMBB Kadın ve Aile Şube Müdürü Tuba Gökçen, Duyğal ailesine Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün selamını ileterek; “Şehit çocukları ve aileleri hepimize emanet. Onlara sahip çıkmak hepimizin görevi, biz de büyükşehir olarak onlara bir nevi destek olabilirsek ne mutlu bize” dedi.

Şehidin eşi Sibel Duyğal da çocuklarının özellikle büyüme çağında olduklarını ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyduklarını, bu çalışmadan dolayı belediye başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini ifade etti.


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KMBB şehit çocuklarının Yanında
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