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KMBB, Karadede Yaylasının yolunu iyileştiriyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi (KMBB), Elbistan’a bağlı Bakış Mahallesi sınırları içerisinde 12 km’lik Karadede Yaylası’nın yolunda iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

KMBB, Karadede Yaylasının yolunu iyileştiriyor
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi turizme kazandırmak adına ulaşım sorunu olan yaylalarda yol açma ve iyileştirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. KMBB Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Elbistan’a bağlı Bakış Mahallesi sınırları içerisinde kalan 12 km uzunluğundaki Karadede Yaylasının yolu, iş makineleri ile tesviye ediyor. Yolda ulaşımı zorlaştıran kayalar temizlenirken bazı noktalarda da genişletme çalışması yapılıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Özellikle hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimizin kullandığı bu yolun iyileştirme çalışmaları tamamlandığında ulaşımı daha da rahatlatacak” denildi.


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Vatandaş Rıza 3 hafta önce

Sultan korusu yayla yollarınızda yapın sayın belediye başkanı saygılar sevgiler

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Ahmet özcan 3 hafta önce

Bu memlekete faydalı bir çivi çakanın ejdadina rahmet.ricam şu bizim telliolukla taşoluk geçişinin tamamen ara geliş gidişine açılması alternatif bi yol.şimdiden tesekkurler

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