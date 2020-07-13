KMBB, Karadede Yaylasının yolunu iyileştiriyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi turizme kazandırmak adına ulaşım sorunu olan yaylalarda yol açma ve iyileştirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. KMBB Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Elbistan’a bağlı Bakış Mahallesi sınırları içerisinde kalan 12 km uzunluğundaki Karadede Yaylasının yolu, iş makineleri ile tesviye ediyor. Yolda ulaşımı zorlaştıran kayalar temizlenirken bazı noktalarda da genişletme çalışması yapılıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Özellikle hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimizin kullandığı bu yolun iyileştirme çalışmaları tamamlandığında ulaşımı daha da rahatlatacak” denildi.