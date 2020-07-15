KMBB Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Nurhak’a bağlı Biçin Mahallesi yolu alt yapı iyileştirme ve asfalt öncesi yol hazırlık çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, 6 km uzunluğundaki yolda platform genişliğini ortalama 8m genişliğe ulaştırılmış olup, yol standartları iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.
KMBB Biçin yolunda çalışmalara başladı
Yol yapım ve onarım çalışmalarına ağırlık veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi (KMBB), il genelinde parke döşeme, yeni yol ve yolların iyileştirilmesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
15 Temmuz 2020 Çarşamba 18:49
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