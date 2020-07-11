KMBB, Ambar-Çiftlik grup yolunda

KMBB Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Ekinözü ilçesinde Ambar-Çiftlik Mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan 11.5 km’lik grup yolunda sathi kaplama çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda 8 km’lik kısımda sathi kaplama çalışmaları tamamlanırken, geri kalan kısımda ise çalışmalar sürüyor.
Çalışmaların kısa bir süre içerisinde tamamlanacağı belirtildi.
Yaw başkan Elbistan ın yollarını aynı izmir İstanbul otoyolu gibi asfaltıyon geri bozuyorlar yav Büyükşehir şehir içini bitirdi köylere gitmesi mi kaldı yav maraş önce kendi yollarına baksın karışık guruşuk yaptı fıstık gibi maraşlı Elbistanı rahat bırakın ya Allahını severseniz rahat bırakın şu Elbistanı ya