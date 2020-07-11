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KMBB, Ambar-Çiftlik grup yolunda

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi (KMBB) ekipleri, Ekinözü ilçesinin kırsal mahallelerinden Ambar-Çiftlik grup yolunun asfalt çalışmalarını büyük oranda tamamladı.

KMBB, Ambar-Çiftlik grup yolunda
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KMBB Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Ekinözü ilçesinde Ambar-Çiftlik Mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan 11.5 km’lik grup yolunda sathi kaplama çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda 8 km’lik kısımda sathi kaplama çalışmaları tamamlanırken, geri kalan kısımda ise çalışmalar sürüyor.

Çalışmaların kısa bir süre içerisinde tamamlanacağı belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
KMBBAmbar-Çiftlik Grup Yolunda
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Elbistanlı 4 hafta önce

Yaw başkan Elbistan ın yollarını aynı izmir İstanbul otoyolu gibi asfaltıyon geri bozuyorlar yav Büyükşehir şehir içini bitirdi köylere gitmesi mi kaldı yav maraş önce kendi yollarına baksın karışık guruşuk yaptı fıstık gibi maraşlı Elbistanı rahat bırakın ya Allahını severseniz rahat bırakın şu Elbistanı ya

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Albıstanlı Çiftçi 4 hafta önce

nireden gedip geliyollar ola bari gösun elbistan arası dobile yolada baksalar barim

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Bu Şehrin Insanı 4 hafta önce

Şehrimizde normalleşme başlıyor. Şu konular da gündeme gelirse çok güzel olur
1- YOLLAR (Ekinözü-Ilıca- Kahramanmaraş yolu, Kadirli –Andırın –Göksun yolu, Elbistan-Göksun yolu)
2- İSTİHDAM ( ilçelerimize küçük ,orta ölçekli fabrikalar kurularak yatırımlar yapılarak insanlara iş imkanı sağlanması)
3- TARIM VE HAYVANCILIK ( bu sektörün sorunları çözülürse şehrimiz ekonomik olarak çok daha canlı hale gelecektir)
4- TURİZM ( sadece Yedikuyuları ön plana çıkarmak yerine ilçelerdeki turizm alanlarının da gerekli tanıtımının yapılması )
5- EĞİTİM ( Şehrimizin eğitim sorunları çözülmelidir)
6- BÜYÜKŞEHİR ( Merkezden ilçelere ilçelerden merkeze günde en az iki defa belediye otobüs seferi olmaldır.

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Mehmet 3 hafta önce

Ne yolu.Ilica yolunda alişar cela berbat.Yollar yandaş mantığı ile em fazla iki yıllığına yapiliyor

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Burcu Hoca 3 hafta önce

Ne kadar yerine ulaşır bilmiyorum ama geçen yıl yapılan Elbistan/Gürün kara yolu çalışmasında OVACIK ve HÖBLEK arası ( bu köyün diğer ismi varsa bilmiyorum Uncular mevki) yol ayrımı çok kötü ve tehlikeli. Bölge yolunu aktif olarak kullananlar ile yerleşkede düzenli kalanlar ne demek istediğimi anlayacaktır.

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