Kızılay, kan bağışı için 1-5 Aralık’ta Elbistan’da olacak

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan tedirginlik sonrası vatandaşlar kan bağışında bulunmayınca, kan stoku oldukça azaldı. Bağış sayısı henüz istenilen seviyede olmazken, yetkililer halkı ihtiyaç durumdaki hastalar için kan bağışlamaya çağırdı. Vatandaşların sokağa çıkma konusunda gösterdikleri hassasiyet ya da hijyen konusunda yaşadıkları çekingenlik nedeniyle oluşan algı nedeniyle sosyal medya ve basın üzerinden paylaşımlar yapılıyor.

Kızılay kan alma aracı, bu çerçevede 1-5 Aralık tarihleri arasında Elbistan’da olacak. Kan alma aracında hijyen anlamında tüm hassasiyetler gösterilerek bağışlar kabul edilecek. Kızılay kan alma aracı ilçede Candargazi İşhanı yanında bağışları kabul edecek.