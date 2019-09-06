Kızıl Kandil Özel Örnek Av Sahası avlanmaya açıldı

Doğan, Kızıl Kandil Özel Örnek Av Sahasında avlanmak isteyen avcıların kendileri ile irtibata geçmelerini talep etti.
Kızıl Kandil Özel Örnek Av Sahası sınırları hakkında avcılara bilgi veren Doğan Avcılık Hizmetleri Yöneticisi Ali Haydar Doğan, şunları söyledi:
“Doğusu; Seyit Ali Tepe, Deliklitaş Tepe, Oyuklu Tepe, Kırmızı Tepeyi Takiple Orta Tepe, kuzeyi; Bakcacık Sırtı Hallo Tepe’nin güneyini takiple Seyit Ali Tepe batısı, Sünnet Köyü’nün doğusundan Odun, Ziyarettepe, Sivri Tepe, Odunluk Tepe’yi takiple Bakacık Sırtı güneyi Sünnet Köyü’nün doğusunda Karatepe, Çuku Karaoluk, Şak Sırtı, Atmaca Tepe’nin güneyinden takiple Cantepe, Ziyarettepe ve Orta Tepe sınırları içerisinde bulunan Kızıl Kandil örnek özel av sahası, çil keklik, kınalı keklik ve tavşan avı için 6 Eylül 2019 tarihi itibari ile açılmıştır. Rezervasyon yaptırmak isteyenler Doğan Avcılık Hizmetleri’ne müracaatta bulunabilirler.”