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Kızıl gölet doğaseverlerin ilgi odağı oldu

Ekinözü’nde terk edilen demir madeninde yer altından çıkan ve eriyen karların oluşturduğu ‘kırmızı gölet doğaseverlerin akınına uğruyor.

Kızıl gölet doğaseverlerin ilgi odağı oldu
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İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ambar Mahallesi’nin Gelleviz mevkiinde daha önceden demir madeni çıkarılan bölgede yer altı ve kar suları, mineraller nedeniyle kızıl renk aldı. Oluşan kızıl gölet, özellikle yaz aylarında binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ‘kırmızı gölet’ doğaseverlerin vazgeçilmezi oldu.

  Kırmızı göletin görsel güzelliğinin doğaseverler için ayrı bir öneminin olduğunu belirten Doğan Yenigül, “Kendiliğinden oluşan gölet, renginin kırmızı olmasından dolayı çok ilgi çekiyor. Özellikle yaz aylarında çok fazla ziyaretçi ağırlıyor. Türkiye’nin tek kırmızı göleti Kahramanmaraş’ta olmasıyla gölet çok dikkat çekiyor. Bizlerde doğaseverler olarak bu essiz güzelliğin fotoğraflarını çekiyoruz. Bu essiz manzarayı görmeyenlere ise mutlaka gelip görmelerini tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

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Kızıl Gölet Doğaseverlerin Ilgi Odağı Oldu