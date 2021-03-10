Kız yurdunda kalan öğrencilere temizlik malzemesi desteği

Elbistan Akşemsettin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Atalay, ulusal bir deterjan firmasının, DPY Kız Öğrenci Pansiyonunda yatılı kalan tüm öğrencilere 2 defa temizlik ve hijyen malzemesi desteği verdiklerini söyledi.

Firma yetkililerine teşekkür eden Atalay, “Firma yetkilileri, hem kasım ayında hem de Mart ayında olmak üzere iki defa temizlik ve hijyen malzemesi göndermişlerdir. Salgınların bize hatırlattığı ama aklımızdan hiç çıkarmayacağımız temizlik ve hijyen konusunda gösterdikleri bu anlamlı ve örnek tutum hizmetlerinden dolayı kurumum çalışanları ve pansiyonumuzda kalan öğrencilerim adına çok teşekkür eder böyle bir dönemde kurumsal yardımlaşma ve dayanışmanın önemine katkılarından dolayı şükranlarımı sunarım” dedi.