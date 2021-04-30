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Kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklandı

Elbistan’da, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklandı
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Elbistan’da, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elbistan’da 12 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismar edilmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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