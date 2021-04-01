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Kız çocuğuna cinsel istismar iddiasında 7 şüpheli tutuklandı

Elbistan'da 16 yaşındaki kız çocuğuna şantajla 2 yıldır cinsel istismar uyguladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişiden 7’si tutuklandı, 6 şahsın ise yargılamasına adli kontrolle devam edileceği bildirildi.

Kız çocuğuna cinsel istismar iddiasında 7 şüpheli tutuklandı
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Elbistan'da 16 yaşındaki kız çocuğuna şantajla 2 yıldır cinsel istismar uyguladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişiden 7’si tutuklandı, 6 şahsın ise yargılamasına adli kontrolle devam edileceği bildirildi.

Edinilen bilgi ve iddialara göre, 16 yaşındaki B.K. isimli kız çocuğu, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek yaklaşık 2 yıl önce uygunsuz fotoğraf ve videolarının çekildiğini ve bu görüntüleri ailesine göndermekle tehdit edilerek kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söylemesi üzerine Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. İstismara uğradığını belirten mağdur kızın verdiği isimler doğrultusunda savcılıktan alınan arama ve el koyma kararı doğrultusunda eşzamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 kişi, emniyetteki sorguları ve işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin, sabah saatlerinde başlayan ifade alma ve mahkeme süreçleri tamamlandı. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüphelilerden 6’sı hakkında; yaş küçüklüğü ve tabii olduğu suça ilişkin şikayet süresinin geçmesi gibi sebeplerle adli kontrolle yargılanmaya devam edilmesi kararı verildi. Tutuklanan 7 kişi ise, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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