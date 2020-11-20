Kıyılmış tütüne büyük darbe

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği başta olmak üzere diğer birimlerin kıyılmış tütün satışının önlenmesine yönelik denetim ve uygulamaları devam ediyor. Polis ekipleri, çeşitli kentlerden ilçeye sokularak satılmak istenen kıyılmış kaçak tütün satıcılarına göz açtırmıyor. İlçe merkezinde de kıyılmış tütün satışı yapılan işyerleri de sürekli denetleniyor. Polis ekiplerinin son bir ay içerisinde kıyılmış tütün satışının önlenmesine yönelik olarak yaptığı denetim ve uygulamalarda 1,5 ton tütün ele geçirildi. Tütünlere imha edilmek üzere el konuldu. Ele geçirilen tütünlerle ilgisi olan şahıslara yönelik de idari işlem yapıldı.

Son bir ayda polisin ele geçirdiği tütünün piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lirayı bulduğu belirtilirken; bu yöndeki denetimlerin de aralıksız süreceği bildirildi.