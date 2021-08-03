KİÜ, Elbistan’da 3 yeni programa öğrenci alıyor

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Elbistan’da açtığı programlara öğrenci almaya devam ediyor. KİÜ bünyesinde geçen yıl Elbistan’da kurulan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yaşlı Bakım Programı’na ilk öğrenciler alınmıştı. Bu yıl ise 2 yeni program daha aktif edilerek, öğrenci kontenjanları belirlendi ve tercih kılavuzuna girdi. Buna göre 40 öğrenci alınacak Optisyenlik ve yine 40 kontenjan verilen Eczane Hizmetleri Programları 2021-2022 akademik yılında eğitim-öğretime başlıyor.

Diğer yandan Elbistan Meslek Yüksekokulu ikinci öğretim Elektrik Programına da öğrenci alımına başlanacak. YÖK Başkanlığı tarafından 30 kontenjan belirlenen Elektrik Programında da bu yıl itibariyle eğitim-öğretime geçilecek.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, programları açarken kentin ve bölgenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduklarını, hem de mezunların kısa sürede istihdama katılmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Bu bağlamda açılan tüm programların Elbistan’a katkı sağlayacağını belirten Özgül, şöyle konuştu:

“Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz çatısı altında geçen yıl Yaşlı Bakım Programını açmıştık. Bu yıl da Optisyenlik ve Eczane Hizmetleri Programlarımızı aktif ediyoruz. Bu programlarda da akademik kadromuzu oluşturduk ve her program için 40 öğrenci kontenjanı verildi. Aynı zamanda Elbistan Meslek Yüksekokulumuzda ikinci öğretim bir Elektrik Programına öğrenci alımına başlıyoruz. Buraya da 30 öğrenci alınacak. Başarılı bir eğitim-öğretim yılı olması ümidiyle, bu programlarımızın üniversitemize ve Elbistan’ımıza hayırlı olmasını diliyorum.”