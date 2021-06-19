Kitap bağış kampanyasına büyük destek

Kampanyaya en büyük destek 1000 kitapla Final Eğitim Kurumları’ndan gelirken geriye kalanı da vatandaşlar tarafından bağışlandı.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan “Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü” çerçevesinde tüm yurtta eş zamanlı olarak “Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası” başlatılmıştı. Elbistan’da kampanya çerçevesinde Adliye Sarayı ve Uzun Çarşı girişinde olmak üzere iki ayrı stant açılmıştı.

Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunca başlatılan kitap bağış seferberliği Elbistan halkının yoğun ilgisi ve desteği ile sonuçlandı. Ceza infaz kurumları kütüphaneleri için düzenlenen kitap bağış kampanyasına en büyük desteği Elbistan Final Eğitim Kurumları verdi. Kurum tarafından 1000 adet kitap bağışı yapıldı. Kampanyada toplanan kitap sayısı ise 2 bin 36’ya ulaştı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, kampanyaya verilen destek için teşekkür ederek, “Hükümlü ve tutukluların rehabilite edilmeleri, topluma yeniden kazandırılmaları ve en önemlisi toplumun suçtan arındırılmasında eğitim faaliyetleri büyük önem arz etmektedir. Bu kampanya ile bağışlanan kitaplar ceza infaz kurumlarındaki eğitim ve iyileştirme çalışmalarına önemli katkı sunacaktır. Elbistan halkı ve Elbistan Final Eğitim Kurumları tarafından kampanyaya verilen destekten dolayı Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü olarak büyük memnuniyet duyduk” dedi.