Kısmi yasakta kente sessizlik hakim oldu

Covid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük bir çoğunluğunun uymasıyla Elbistan’a sessizlik hakim oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın artan koronavirüs vakaları nedeniyle Ramazan ayı süresince devam edeceğini açıkladığı ilk hafta sonu sokağa çıkma yasağı geride kaldı. 16 Nisan Cuma günü akşam saat 19.00’da başlayan 58 saatlik başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 19 Nisan Pazartesi günü 05.00 itibariyle sona erdi. Elbistanlılar, son olarak Şubat ayında uygulanan hafta sonu tam kapanmaya büyük oranda uyum gösterdi. Kısıtlama süresince cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, keyfi sokağa çıkanları engellemek ve kısıtlamaları denetlemek için birçok yerde kontrol noktaları oluşturdu. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ana arterlerde araçları durdurarak sürücü ve diğer kişilerin izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Özellikle yasağın tam anlamıyla başladığı saat 19.00’dan sonra şok uygulamalar yapan polis ekipleri, caddelerde de karargah kurdu. Kısıtlamayı ihlal ederek sokağa çıkan vatandaşlar, bilindik bahanelere sığındı. Kısıtlamayı ihlal eden kişiler, idari para cezası yemekten kurtulamadı.

Ülke genelinde 33 bin 811 kişiye ceza kesildi

İçişleri Bakanlığı, “12-19 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 33 bin 811 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır” açıklamasında bulundu.

Açıklamada, “12-19 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 33 bin 811 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz” denildi.